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Электронные сигареты вызвали эпидемию новой болезни

Источник:
Sibnet.ru
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Минздрав России предупредил о росте распространенности болезни EVALI, вызываемой вейпами и электронными сигаретами.

«EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет», — говорится в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале. При этом симптомы заболевания «во многом схожи с COVID-19».

Так, у больных EVALI наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Главным признаком болезни являются патологические изменения в легких курильщика, которые выявляются при помощи компьютерной томографии.

Одним из первых признаков EVALI также является нарушение работы желудочно-кишечного тракта — именно по данному симптому можно заподозрить, что у курильщика нет коронавирусной инфекции.

Минздрав указал, что число курящих в стране с 2009 до 2023 год снизилось с 41 до 30%. Однако проблема быстрого привыкания россиян к электронным сигаретам и вейпам остается.

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