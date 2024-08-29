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Песков заявил, что Дуров все еще — гражданин России

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель Telegram Павел Дуров является гражданином России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем, это не наше дело», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремлю неизвестно, сколько у основателя Telegram гражданств других стран.

Дуров был задержан во Франции в субботу, 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

Накануне Дурова выпустили под залог в 5 миллионов евро, ему запрещено покидать Францию, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

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Политика #Россия
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