Раскрыта «идеальная» суточная норма ходьбы

Ежедневная ходьба по десять минут увеличивает продолжительность жизни на год, заявил физиолог из Университета Лестера Том Йейтс.

«Увеличение физических упражнений приносит пользу всем, но особенно тем, кто ранее имел средний уровень активности», — сказал ученый, пояснив при этом, что ходьба дает наиболее заметный результат людям старше 60 лет.

Он уточнил, что для мужчин ходьба полезнее, чем для женщин. Так, ежедневная получасовая прогулка увеличивает продолжительность жизни женщины в среднем на 16 месяцев, а мужчины — почти на 2,5 года, передает Daily Mail.

Сделанные выводы основаны на наблюдении исследователи за экспериментальной группой, в которую входило 40 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин. При этом большинству участников в обеих группах было более 60 лет.