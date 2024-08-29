НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Раскрыта «идеальная» суточная норма ходьбы

Источник:
Sibnet.ru
249 1

Ежедневная ходьба по десять минут увеличивает продолжительность жизни на год, заявил физиолог из Университета Лестера Том Йейтс.

«Увеличение физических упражнений приносит пользу всем, но особенно тем, кто ранее имел средний уровень активности», — сказал ученый, пояснив при этом, что ходьба дает наиболее заметный результат людям старше 60 лет.

Он уточнил, что для мужчин ходьба полезнее, чем для женщин. Так, ежедневная получасовая прогулка увеличивает продолжительность жизни женщины в среднем на 16 месяцев, а мужчины — почти на 2,5 года, передает Daily Mail.

Сделанные выводы основаны на наблюдении исследователи за экспериментальной группой, в которую входило 40 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин. При этом большинству участников в обеих группах было более 60 лет.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Электронные сигареты вызвали эпидемию новой болезни
Россиянам посоветовали, как не заразиться оспой обезьян
Сомнолог дал совет, как «выжить» на работе после бессонной ночи
Траты россиян на презервативы рекордно выросли
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
Украина испытала первую баллистическую ракету
СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России
Обсуждение (1)
Картина дня
Песков заявил, что Дуров все еще — гражданин России
Боррель призвал снять ограничение на применение оружия по России
Россияне назвали самые полезные школьные предметы
Автоаптечка с новым составом подорожала на треть
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
67
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
31
МИД ответил на оскорбление россиян премьером Литвы Шимоните
29
Медведев сообщил об использовании ВС РФ запасов советского оружия
28
Рассекречены планы Британии и Франции атаковать СССР
22
Зеленский запретил каноническую православную церковь на Украине