НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автоаптечка с новым составом подорожала на треть

Источник:
Sibnet.ru
288 0

Автоаптечка подорожала на треть, если сравнивать ее цену в августе этого и прошлого годов, сообщила «Платформа ОФД». Это связано с тем, что ее состав изменился.

Медианная цена аптечки в августе 2024 составила 572 рубля при покупке офлайн, приводит РБК данные оператора. Это на 28% дороже, чем годом ранее.

Если приобретать аптечку онлайн, то рост цены по отношению к августу прошлого года составил 18%, средняя цена — 452 рубля.

Рост спроса на автомобильные аптечки в августе вызван предстоящим вступлением в действие в сентябре положений законодательства о новом составе набора.

Новые требования к комплектации автомобильных аптечек вступают в силу 1 сентября. В ее состав добавили специальные медицинские ножницы, изотермическое одеяло, блокнот и маркер.

Сейчас аптечка — необязательный предмет в транспортном средстве. МВД убрало норму как «избыточную» с 1 марта 2023 года. Ранее наличие аптечки также проверяли во время технического осмотра, но это требование отменили еще в 2022 году.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Китайский кроссовер опередил Lada по продажам
Спрогнозированы сроки массового появления «китайцев» на вторичке
Ретро-«Волги» пополнят каршеринг «Ситидрайв»
Поддельные автозапчасти скрылись за дорогими ценами
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
Украина испытала первую баллистическую ракету
СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

Удавиков

зама (правую руку) чубайса арестовали, но чубайс типа не в курсе был воровства, уже не смешно