Автоаптечка с новым составом подорожала на треть

Автоаптечка подорожала на треть, если сравнивать ее цену в августе этого и прошлого годов, сообщила «Платформа ОФД». Это связано с тем, что ее состав изменился.

Медианная цена аптечки в августе 2024 составила 572 рубля при покупке офлайн, приводит РБК данные оператора. Это на 28% дороже, чем годом ранее.

Если приобретать аптечку онлайн, то рост цены по отношению к августу прошлого года составил 18%, средняя цена — 452 рубля.

Рост спроса на автомобильные аптечки в августе вызван предстоящим вступлением в действие в сентябре положений законодательства о новом составе набора.

Новые требования к комплектации автомобильных аптечек вступают в силу 1 сентября. В ее состав добавили специальные медицинские ножницы, изотермическое одеяло, блокнот и маркер.

Сейчас аптечка — необязательный предмет в транспортном средстве. МВД убрало норму как «избыточную» с 1 марта 2023 года. Ранее наличие аптечки также проверяли во время технического осмотра, но это требование отменили еще в 2022 году.