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Эксперт назвал главное преимущество инвестиций над вкладами

Источник:
Sibnet.ru
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Инвестиции в акции и другие ценные бумаги приносят больший доход, чем проценты по вкладам, отметил инвестор Евгений Ходченков.

Вклад, как правило, приносит небольшой доход в виде процентов. С инвестициями же, по словам собеседника, будет больше возможностей для роста, сказал Ходченков в беседе с агентством RuNews24.ru.

«Если вы вложите деньги в компанию, которая будет расти, стоимость ваших акций может увеличиться в несколько раз», — пояснил эксперт.

По его словам, некоторые компании платят акционерам дивиденды — часть прибыли, что может стать стабильным источником дохода даже при колебании цены акций. Также он указал на то, что исторически фондовый рынок показывает рост в долгосрочной перспективе.

Ходченков предупредил, что инвестиции не лишены рисков: акции могут упасть в цене и человек может потерять часть своих денег. Вклады, по его словам, надежнее, но приносят меньший доход.

Эксперт посоветовал не инвестировать все свои сбережения, лучше начать с небольшой суммы. Также он рекомендовал вкладываться в разные компании, чтобы снизить риски.

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Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились