Эксперт назвал главное преимущество инвестиций над вкладами

Инвестиции в акции и другие ценные бумаги приносят больший доход, чем проценты по вкладам, отметил инвестор Евгений Ходченков.

Вклад, как правило, приносит небольшой доход в виде процентов. С инвестициями же, по словам собеседника, будет больше возможностей для роста, сказал Ходченков в беседе с агентством RuNews24.ru.

«Если вы вложите деньги в компанию, которая будет расти, стоимость ваших акций может увеличиться в несколько раз», — пояснил эксперт.

По его словам, некоторые компании платят акционерам дивиденды — часть прибыли, что может стать стабильным источником дохода даже при колебании цены акций. Также он указал на то, что исторически фондовый рынок показывает рост в долгосрочной перспективе.

Ходченков предупредил, что инвестиции не лишены рисков: акции могут упасть в цене и человек может потерять часть своих денег. Вклады, по его словам, надежнее, но приносят меньший доход.

Эксперт посоветовал не инвестировать все свои сбережения, лучше начать с небольшой суммы. Также он рекомендовал вкладываться в разные компании, чтобы снизить риски.