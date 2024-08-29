Россияне назвали самые полезные школьные предметы

Математика и русский язык названы самыми полезными и пригодившимися в жизни школьными предметами, следует из итогов опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Знание русского языка пригодилось 66% россиян, математики — 51%. Также несколько неожиданно в тройку лидеров вошел урок труда. Предмет набрал 24% голосов, приводит ТАСС результаты опроса.

За ним с заметным отставанием от математики и русского языка расположились естественные науки: физика — 22 %, биология — 20%, химия — 16%. Реже всего участники исследования высказывались в пользу уроков ИЗО — 11% и музыки — 9%.

Еще 11% опрошенных заявили о том, что им в жизни не пригодился ни один предмет из школьной программы.

При этом из тех предметов, которые не изучают в школе, но люди хотят, чтобы они изучались, 59% опрошенных назвали финансовую грамотность. Но полезность уроков по экономике оценили лишь 15% участников исследования.

В пользу уроков юридической грамотности и права высказались 53%, а за уроки по коммуникации — 49%.