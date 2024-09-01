Responsible Statecraft рассказал о козырях на руках у Путина

Главные козыри президента России Владимира Путина — незападные страны, не являющиеся союзниками США. Но именно они не позволяет ему повысить ставки в противостоянии с Западом, приводит Responsible Statecraft мнение Епископоса.

«Способность Москвы поддерживать отношения почти со всем незападным миром, несмотря на упорные попытки изоляции со стороны Запада, является как преимуществом, так и обязательством», — поясняет обозреватель.

По его словам, это защищает Россию от западного экономического и дипломатического давления, которое в противном случае могло бы парализовать ее на начальных этапах военной операции. «Но эти отношения также несут с собой ряд барьеров, удерживающих Москву от осуществления многих форм эскалации и возмездия», — отмечает Епископос.

Например, Россия и Северная Корея подписали оборонное соглашение. Но на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что Россия планируют отправлять какие-либо крупные поставки оружия в Северную Корею, поскольку это может полностью разрушить отношения Москвы с Южной Кореей.

На Ближнем Востоке очевидным кандидатом на щедрость России становится Иран, но Москва осторожно подходит к военному сотрудничеству с Тегераном, боясь испортить отношения с Израилем. «Кремлю нужно проплыть между Сциллой и Харибдой», — заключает Епископос.