Производители напитков столкнулись с дефицитом стеклянных бутылок

Российские производители стеклотары не успевают за ростом продаж слабоалкогольных напитков, таких как пиво и сидр, сообщили представители отрасли.

На рынке возник дефицит стеклянной тары емкостью 0,5 литра типа «Варшава» (бутылки зеленого и оливкового цветов), в то время как продукция бесцветного стекла выпускается в достаточном объеме, рассказали «Коммерсанту»источники в отрасли.

При этом ряд экспертов не видят объективных предпосылок для дефицита бутылок. Поскольку осенью спрос на напитки традиционно снижается, возможно, дефицит тары на рынке создается искусственно.

По оценкам участников пивного рынка, за последние два года цены на стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра выросли на 45–50% и сейчас их рыночная стоимость составляет 7-15 рублей.