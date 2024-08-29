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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Разработчики электромобиля «Атом» показали распашные двери

Источник:
Sibnet.ru
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Электромобиль «Атом» станет первым российским серийным автомобилем с распашными дверями. Их конструкция обеспечит удобную посадку и будет безопасной при столкновении, сообщили разработчики.

У кузова «Атома» нет центральной стойки. Ее роль играют закрытые двери. «В закрытом положении створки дверей дополнительно замыкаются друг с другом, а автоматические доводчики гарантируют полное запирание», — описывается механизм в телеграм-канале «Атома».

Силовые элементы кузова и дверей планируется делать из высокопрочной стали методом горячей штамповки. В том числе — брусья безопасности и интегрированные стойки. Эта технология обеспечивает высокую прочность кузова даже при боковом ударе.

Инженеры «Атома» разработали специальные усиленные дверные петли, которые обеспечивают высокую надежность и износостойкость. Механизм открытия дверей рассчитан минимум на 100 тысяч циклов срабатывания.

Безопасность

Работа дверей синхронизируется с ADAS: датчики, сканеры и сенсоры сканируют окружающее пространство. При обнаружении опасности или препятствия система подаст сигнал и приостановит открывание дверей.

«Атом» собирается получить не менее четырех звезд по обновленной и более строгой методике китайских краш-тестов C-NCAР.

Как работает

Для разблокировки дверей достаточно подойти к электромобилю со смартфоном, предварительно синхронизированным с «Атомом» по Bluetooth, или поднести смарт-карту.

Для тех, кто предпочитает традиционный подход, доступен режим, позволяющий открыть дверь с помощью выдвижной ручки.

Для открытия задней двери необходимо нажать кнопку на ее поверхности. В этом случае передняя дверь автоматически приоткрывается, обеспечивая доступ к задней двери.

Из салона двери открываются нажатием на кнопки, встроенные в панели дверей. Также предусматривается аварийный режим механического открытия дверей в случае, если электромобиль обесточен.

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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

Удавиков

зама (правую руку) чубайса арестовали, но чубайс типа не в курсе был воровства, уже не смешно