Разработчики электромобиля «Атом» показали распашные двери

Электромобиль «Атом» станет первым российским серийным автомобилем с распашными дверями. Их конструкция обеспечит удобную посадку и будет безопасной при столкновении, сообщили разработчики.

У кузова «Атома» нет центральной стойки. Ее роль играют закрытые двери. «В закрытом положении створки дверей дополнительно замыкаются друг с другом, а автоматические доводчики гарантируют полное запирание», — описывается механизм в телеграм-канале «Атома».

Силовые элементы кузова и дверей планируется делать из высокопрочной стали методом горячей штамповки. В том числе — брусья безопасности и интегрированные стойки. Эта технология обеспечивает высокую прочность кузова даже при боковом ударе.

Инженеры «Атома» разработали специальные усиленные дверные петли, которые обеспечивают высокую надежность и износостойкость. Механизм открытия дверей рассчитан минимум на 100 тысяч циклов срабатывания.

Безопасность

Работа дверей синхронизируется с ADAS: датчики, сканеры и сенсоры сканируют окружающее пространство. При обнаружении опасности или препятствия система подаст сигнал и приостановит открывание дверей.

«Атом» собирается получить не менее четырех звезд по обновленной и более строгой методике китайских краш-тестов C-NCAР.

Как работает

Для разблокировки дверей достаточно подойти к электромобилю со смартфоном, предварительно синхронизированным с «Атомом» по Bluetooth, или поднести смарт-карту.

Для тех, кто предпочитает традиционный подход, доступен режим, позволяющий открыть дверь с помощью выдвижной ручки.

Для открытия задней двери необходимо нажать кнопку на ее поверхности. В этом случае передняя дверь автоматически приоткрывается, обеспечивая доступ к задней двери.

Из салона двери открываются нажатием на кнопки, встроенные в панели дверей. Также предусматривается аварийный режим механического открытия дверей в случае, если электромобиль обесточен.