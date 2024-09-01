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«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов

Источник:
Berliner Zeitung
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Владимир Зеленский
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

Президент Украины пообещал показать своему американскому коллеге Джо Байдену «план победы над Россией». Эксперты недоумевают, как может выглядеть такая победа, когда Киев терпит поражение за поражением, пишет авторитетная немецкая газета Berliner Zeitung.

Ситуация на фронте выглядит для Киева очень мрачной. Российские войска приближаются к жизненно важному с точки зрения логистики городу Покровск. «Военные эксперты говорят о "критической ситуации" для украинских вооруженных сил. В ближайшие недели и месяцы Украина столкнется с угрозой прорыва фронта в Донбассе, протяженность которого составляет более одной тысячи километров», — отмечает издание.

Тем не менее, Зеленский заявил, что хочет представить в Вашингтоне «план победы». Эксперты размышляют, что это за план. Заключается он в следующем: США должны обеспечить Украину всеми необходимыми средствами, как в военном, так и в экономическом плане, а также снять все ограничения на применение западного оружия по России, поясняет издание.

Объявленный Зеленским «план победы» «в конечном итоге является лишь пиар-акцией украинского правительства», считает Berliner Zeitung. И украинская делегация покинет США в сентябре с пустыми руками, заключает издание.


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