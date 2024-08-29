Боррель призвал снять ограничение на применение оружия по России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и призвал снять все ограничения на удары по России западным оружием.

«Начав атаку внутри российской территории, Украина проявила большое стратегическое мужество. Это большая новость», — приводит ТАСС слова Борреля, сказанные им по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС, куда он отправился вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Боррель обвинил Россию в ответных ударах по гражданской инфраструктуре Украины, которые, по его мнению, «должны погрузить Украину во тьму».

«Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал он, призвал использовать западное оружие «в полную силу», сняв все ограничения.