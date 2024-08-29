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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боррель призвал снять ограничение на применение оружия по России

Источник:
ТАСС
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и призвал снять все ограничения на удары по России западным оружием.

«Начав атаку внутри российской территории, Украина проявила большое стратегическое мужество. Это большая новость», — приводит ТАСС слова Борреля, сказанные им по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС, куда он отправился вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Боррель обвинил Россию в ответных ударах по гражданской инфраструктуре Украины, которые, по его мнению, «должны погрузить Украину во тьму».

«Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал он, призвал использовать западное оружие «в полную силу», сняв все ограничения.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

paramedic

Дедушка старый.Ему всё равно...(С)

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

Удавиков

зама (правую руку) чубайса арестовали, но чубайс типа не в курсе был воровства, уже не смешно