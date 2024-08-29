СТС представил проекты нового сезона

Больше 30 новых сериалов и программ появится на канале СТС в новом сезоне, среди долгожданных премьер — возвращение героев из «Молодежки» и «Ворониных».

В новом сезоне на СТС появятся сразу 32 новых сериала и множество других программ. Среди топовых новинок — фэнтези «Наследники. Дар крови» и «Граница миров», спортивная драма «Молодежка. Новая смена», комедия «Кто быстрее?», второй сезон «Плаксы», комедия «Костя – Вера».

Одним из громких проектов блока реалити станет «Шоу из шоу» Антона Шастуна и Арсения Попова. Шастун также станет ведущим шоу-викторины «Кто тут жулик?», где один из участников знает все ответы – своеобразная «Мафия» в мире развлекательных шоу.

Последним представленным проектом стало экстремальное шоу «В темноте» – переосмысление «Полного блэкаута», где звездам придется провести 42 часа в полной темноте. Ведущим передачи станет Сергей Бурунов.