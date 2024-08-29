Еще один сын Кадырова награжден за заслуги перед Чечней

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли, глава спортивного клуба «Ахмат» и президент республиканской Федерации бокса, награжден медалью «За заслуги перед Чеченской республикой», сообщил председатель регионального правительства Магомед Даудов.

«Награда присуждена Указом Главы ЧР за личные заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание!» — написал Даудов в телеграм-канале.

По его словам, Эли «вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов».

Эли Кадырову 17 лет. В декабре 2022 года он впервые выступил в профессиональных смешанных единоборствах (MMA). В начале июня он встречался с президентом России Владимиром Путиным, который поздравил Эли с предстоящим бракосочетанием.

У Эли не так много наград, как у его брата Адама. В ноябре прошлого года он вместе с братьями Ахматом и Адамом был удостоен высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).