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Банки в 2024 году отклонили 90% заявок на кредитные каникулы

Источник:
«Известиям»
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Россияне получили отказы по 163 тысячам обращений на кредитные каникулы из 181 тысячи. Подавляющее большинство связано с тем, что размер ссуды превышал установленный в законе максимум, пояснили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

В послаблениях также могли отказать, если жизненная ситуация заемщика не признавалась трудной по закону, отметили в ЦБ.

Постоянный механизм для получения кредитных каникул по потребкредитам заработал с этого года. Обратиться за такой отсрочкой заемщик может только в том случае, если размер ссуды не превышает установленный правительством максимум.

Сейчас действуют такие пороги: не более 1,6 миллиона рублей по автокредитам, 450 тысяч рублей по другим потребительским ссудам и не больше 150 тысяч рублей по кредиткам.

До этого года действовала временная госпрограмма. По ней на конец июня 2023-го процент одобренных заявок по кредитным каникулам достигал 34%, следует из данных ЦБ.

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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

чисто по западноукраинской логике да, получается именно это