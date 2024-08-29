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Смешарики отправились во французскую тюрьму

Источник:
Sibnet.ru
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Герои мультсериала «Смешарики» отправились во французскую тюрьму, чтобы спасти своих друзей, такой ролик появился в соцсети проекта.

В ролике показано, как Нюша, Крош, Копатыч, Кар-Карыч и Лосяш проникают во французскую тюрьму и в камеру заключенных.

Ролик сопровождается подписями: «Смешарики выехали в Париж спасать друзей» и «Нам еще не вернули стену».

Пользователи Сети решили, что это отсылка к задержанию Павла Дурова. Он некоторое время находился под стражей, но после суда его отпустили на свободу под залог. Бизнесмен не может покидать страну, пока идет следствие.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

чисто по западноукраинской логике да, получается именно это