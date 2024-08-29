Герои мультсериала «Смешарики» отправились во французскую тюрьму, чтобы спасти своих друзей, такой ролик появился в соцсети проекта.

В ролике показано, как Нюша, Крош, Копатыч, Кар-Карыч и Лосяш проникают во французскую тюрьму и в камеру заключенных.

Ролик сопровождается подписями: «Смешарики выехали в Париж спасать друзей» и «Нам еще не вернули стену».

Пользователи Сети решили, что это отсылка к задержанию Павла Дурова. Он некоторое время находился под стражей, но после суда его отпустили на свободу под залог. Бизнесмен не может покидать страну, пока идет следствие.