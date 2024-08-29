Когда в российских самолетах и поездах появится интернет

Спутниковый интернет в самолетах и поездах будет доступен россиянам с 2027 года, сообщила руководитель разработки «Бюро 1440» Ксения Лазаренко.

«Если смотреть на текущее покрытие интернетом (ж/д — Прим. ред.) маршрута Москва-Владивосток — оно катастрофически маленькое. А когда мы начнем предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2027 года, то возможно будет получать интернет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами», — сказала Лазаренко в интервью РИА Новости.

По ее словам, основные потенциальные клиенты компании — это промышленные и транспортные организации. Например, с РЖД и «Аэрофлотом» компания уже подписала соглашения.

Лазаренко отметила, что сейчас с РЖД ведется обсуждение того, чтобы на каждом составе был интегрирован абонентский терминал, который будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет всем пользователям.