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Когда в российских самолетах и поездах появится интернет

Источник:
РИА Новости
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Спутниковый интернет в самолетах и поездах будет доступен россиянам с 2027 года, сообщила руководитель разработки «Бюро 1440» Ксения Лазаренко.

«Если смотреть на текущее покрытие интернетом (ж/д — Прим. ред.) маршрута Москва-Владивосток — оно катастрофически маленькое. А когда мы начнем предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2027 года, то возможно будет получать интернет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами», — сказала Лазаренко в интервью РИА Новости.

По ее словам, основные потенциальные клиенты компании — это промышленные и транспортные организации. Например, с РЖД и «Аэрофлотом» компания уже подписала соглашения.

Лазаренко отметила, что сейчас с РЖД ведется обсуждение того, чтобы на каждом составе был интегрирован абонентский терминал, который будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет всем пользователям.

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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

чисто по западноукраинской логике да, получается именно это