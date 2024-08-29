Замглавы ЦРУ признал успехи сил российской армии

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Покровска (Красноармейска).

«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска <...>", - отметил он в среду на конференции по безопасности в штате Мэриленд.

По его словам, «россияне добиваются там определенных успехов» и могут взять Покровск.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной ситуации на этом направлении.