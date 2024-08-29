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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Замглавы ЦРУ признал успехи сил российской армии

Источник:
ТАСС
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Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Покровска (Красноармейска).

«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска <...>", - отметил он в среду на конференции по безопасности в штате Мэриленд.

По его словам, «россияне добиваются там определенных успехов» и могут взять Покровск.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной ситуации на этом направлении.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

чисто по западноукраинской логике да, получается именно это