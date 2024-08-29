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Дурова отпустили после предъявления обвинений

Источник:
Sibnet.ru
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Французские власти предъявили обвинение основателю Telegram Павлу Дурову и освободили его под судебный надзор.

Дуров выпущен под залог в 5 миллионов евро, ему запрещено покидать Францию, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

Дуров был задержан во Франции в субботу, 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Telegram заявил о своем соблюдении правил Евросоюза, в том числе закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), регулирующего работу онлайн-платформ.

«Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — заявило руководство мессенеджера.

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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

чисто по западноукраинской логике да, получается именно это