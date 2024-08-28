Найден способ «уморить голодом» раковую опухоль

Американские ученые открыли метод, позволяющий лишить раковые клетки питательных веществ. В результате они запускают механизм самоуничтожения.

Клетки злокачественных опухолей потребляют аминокислоту под названием глутамин, которая необходима им для роста и размножения. Опыты показали, что лишение раковых клеток глутамина заставляет опухоль адаптироваться, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Metabolism.

Они переключаются на питание веществом под названием альфа-кетоглутарат. При этом ученым удалось найти способ подавлять в организме метаболический путь, отвечающий за усвоение альфа-кетоглутарата.

В ходе эксперимента исследователям удалось с помощью этого метода полностью излечить подопытных мышей от рака груди. Это открывает новые возможности спасать пациентов с онкологическими диагнозами, которые очень трудно поддаются лечению — например, раком мозга.