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Найден способ «уморить голодом» раковую опухоль

Источник:
Sibnet.ru
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Американские ученые открыли метод, позволяющий лишить раковые клетки питательных веществ. В результате они запускают механизм самоуничтожения.

Клетки злокачественных опухолей потребляют аминокислоту под названием глутамин, которая необходима им для роста и размножения. Опыты показали, что лишение раковых клеток глутамина заставляет опухоль адаптироваться, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Metabolism.

Они переключаются на питание веществом под названием альфа-кетоглутарат. При этом ученым удалось найти способ подавлять в организме метаболический путь, отвечающий за усвоение альфа-кетоглутарата.

В ходе эксперимента исследователям удалось с помощью этого метода полностью излечить подопытных мышей от рака груди. Это открывает новые возможности спасать пациентов с онкологическими диагнозами, которые очень трудно поддаются лечению — например, раком мозга.

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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

corrector

Арматы нет в войсках потому что военное дело, в т.ч. и в РФ , слава богу, эволюционирует,...