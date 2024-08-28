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Объявлена дата раздачи денег в Hamster Kombat

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики популярной игры Hamster Kombat назвал дату вывода криптовалюты HMSTR на биржи. Процедура состоится 26 сентября.

Предполагается, что именно в этот день игроки смогут обменять виртуальные деньги в игре на настоящие. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале Hamster Kombat.

Разработчики обещают игрокам реальное вознаграждение после выпуска собственного криптовалютного токена под названием HMSTR. При этом никакие подробности о том, как будет конвертироваться игровая валюта в криптовалюту, не раскрываются.

Hamster Kombat доступна в формате мини-приложения в Telegram. Игра формата p2e («Играй, чтобы зарабатывать») работает на базе блокчейн-платформы The Open Network (TON), запущенной командой мессенджера.

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pepelmetal

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corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

corrector

Арматы нет в войсках потому что военное дело, в т.ч. и в РФ , слава богу, эволюционирует,...