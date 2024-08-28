Объявлена дата раздачи денег в Hamster Kombat

Разработчики популярной игры Hamster Kombat назвал дату вывода криптовалюты HMSTR на биржи. Процедура состоится 26 сентября.

Предполагается, что именно в этот день игроки смогут обменять виртуальные деньги в игре на настоящие. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале Hamster Kombat.

Разработчики обещают игрокам реальное вознаграждение после выпуска собственного криптовалютного токена под названием HMSTR. При этом никакие подробности о том, как будет конвертироваться игровая валюта в криптовалюту, не раскрываются.

Hamster Kombat доступна в формате мини-приложения в Telegram. Игра формата p2e («Играй, чтобы зарабатывать») работает на базе блокчейн-платформы The Open Network (TON), запущенной командой мессенджера.