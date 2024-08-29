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«Пчеловод» со Стэйтемом выходит в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Пчеловод»
Два российских фильма, американский боевик и другие зарубежные премьеры появятся в кинотеатрах в четверг, 29 августа.

Среди крупных премьер — американский боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом. По сюжету, Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается разведением пчел и не распространяется о прошлой жизни. Он дружит с пожилой соседкой миссис Паркер, у которой арендует сарай.

Однажды миссис Паркер становится жертвой кибермошенников, которые похищают деньги со всех ее счетов. Не в силах вынести такой удар, женщина сводит счеты с жизнью. Осознав, что закон в данной ситуации бессилен, Адам решает применить все свои боевые навыки, чтобы вычислить преступников и отомстить.

Российские премьеры

Среди российских новинок мелодрама «Подростки. Первая любовь». Герои фильма — Олег, старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами и Ольга, дочь военного, который контролирует каждый ее шаг.

Еще одна премьера — «Тайна черной руки», приключенческая комедия о непоседливом фантазере Мишке, который почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме. Впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком.

Также в прокат выходит полнометражный «Лунтик. Возвращение домой». По сюжету, веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей.

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