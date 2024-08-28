Российский дрон «сорвал башню» танку ВСУ. ВИДЕО

Беспилотник российской армии уничтожил танк ВСУ в приграничье Курской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

«В приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движущийся танк ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника», — говорится в сообщении ведомства.

На обнародованных кадрах оператор направляет дрон в самое уязвимое место — моторный отсек. После этого происходит мощный взрыв — по всей видимости, в танке сдетонировали боеприпасы.

Башня украинского танка эпично отправляется в небо, после чего звучит еще один мощный взрыв, останки бронемашины охватывает огонь. Скорее всего, экипаж танка погиб мгновенно.