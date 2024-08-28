НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский дрон «сорвал башню» танку ВСУ. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
415 1

Беспилотник российской армии уничтожил танк ВСУ в приграничье Курской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

«В приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движущийся танк ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника», — говорится в сообщении ведомства.

На обнародованных кадрах оператор направляет дрон в самое уязвимое место — моторный отсек. После этого происходит мощный взрыв — по всей видимости, в танке сдетонировали боеприпасы.

Башня украинского танка эпично отправляется в небо, после чего звучит еще один мощный взрыв, останки бронемашины охватывает огонь. Скорее всего, экипаж танка погиб мгновенно.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
ЦРУ раскрыло планы Украины на Курскую область
Беспилотник атаковал нефтехранилище в тысяче километров от Украины
Опасность ядерного инцидента возникла в Курской области
Ракетное возмездие: Россия нанесла тотальный удар по Украине
смотреть все
Оборона #Конфликты #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России
Украина испытала первую баллистическую ракету
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

corrector

Арматы нет в войсках потому что военное дело, в т.ч. и в РФ , слава богу, эволюционирует,...