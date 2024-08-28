ЦРУ раскрыло планы Украины на Курскую область

Вооруженные силы Украины рассчитывают удерживать занятую часть Курской области, заявил замдиректора Центрального Разведывательного Управления США Дэвида Коэна.

По словам представителя ЦРУ, украинские войска попытаются закрепиться на занятой ими части российского региона в течение «некоторого периода времени», передает Reuters. При этом Коэн не стал уточнять конкретные сроки.

По оценке замдиректора ЦРУ, в ближайшее время российская армия начнет контрнаступление в Курской области с целью выдавить подразделения ВСУ с российской территории. Однако оно будет непростым, подчеркнул Коэна.

Наступление ВСУ на Курскую область началось утром 6 августа. Предположительно, украинские бригады должны были к 11 августа захватить город Курчатов, где находится атомная станция, а также выйти к окраинам Курска, однако российская армия сорвала эти планы.