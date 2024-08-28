Отсутствию инопланетян предложили новое объяснение

Новое возможное объяснение парадокса Ферми предложил сербский ученый Войин Ракич из Центра изучения биоэтики Белградского университета.

Парадокс Ферми представляет собой противоречие между высоким процентом вероятности существования цивилизаций внеземного происхождения и практически полным отсутствием доказательств, свидетельствующих о каких-либо контактах с инопланетянами.

Ракич выдвинул гипотезу, что внеземная жизнь может быть ненаблюдаемой для человеческих чувств или существовать в частях Вселенной, которые пока остаются недоступными для наших технологий, статью исследователя опубликовал International Journal of Astrobiology.

Ученый отмечает, что традиционные подходы к поиску инопланетной жизни ставят человека в центр Вселенной, что ограничивает наше восприятие. По его мнению, внеземные формы жизни могут существовать вокруг нас, но быть непостижимыми для человеческого восприятия.

Например, они могут состоять из темной материи, находиться в иных временных или пространственных измерениях, которые еще не открыты, или обладать интеллектом, недоступным нашему пониманию.

Также Ракич предполагает, что внеземная жизнь может существовать в параллельных вселенных, что делает их недоступными для современных научных методов. Новая гипотеза предполагает ограниченность человеческих знаний и возможностей в исследовании Вселенной.