НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Отсутствию инопланетян предложили новое объяснение

Источник:
Sibnet.ru
230 1

Новое возможное объяснение парадокса Ферми предложил сербский ученый Войин Ракич из Центра изучения биоэтики Белградского университета.

Парадокс Ферми представляет собой противоречие между высоким процентом вероятности существования цивилизаций внеземного происхождения и практически полным отсутствием доказательств, свидетельствующих о каких-либо контактах с инопланетянами.

Ракич выдвинул гипотезу, что внеземная жизнь может быть ненаблюдаемой для человеческих чувств или существовать в частях Вселенной, которые пока остаются недоступными для наших технологий, статью исследователя опубликовал International Journal of Astrobiology.

Ученый отмечает, что традиционные подходы к поиску инопланетной жизни ставят человека в центр Вселенной, что ограничивает наше восприятие. По его мнению, внеземные формы жизни могут существовать вокруг нас, но быть непостижимыми для человеческого восприятия.

Например, они могут состоять из темной материи, находиться в иных временных или пространственных измерениях, которые еще не открыты, или обладать интеллектом, недоступным нашему пониманию.

Также Ракич предполагает, что внеземная жизнь может существовать в параллельных вселенных, что делает их недоступными для современных научных методов. Новая гипотеза предполагает ограниченность человеческих знаний и возможностей в исследовании Вселенной.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Мозг создает сразу три версии воспоминаний
Создана самая эффективная охлаждающая ткань
Воссоздано лицо самой страшной древнеегипетской мумии
Космическое излучение сделало крыс любопытными
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
Появилась новая версия гибели Пригожина
СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль оценил киевский «план победы над Россией»
Трамп указал на риск мировой войны из‑за атаки на Курскую область
Франция объявила в розыск брата Дурова
ФСБ предотвратила нападение на церковь в Ингушетии. ВИДЕО
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
67
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
31
МИД ответил на оскорбление россиян премьером Литвы Шимоните
28
Рассекречены планы Британии и Франции атаковать СССР
28
Медведев сообщил об использовании ВС РФ запасов советского оружия
25
Путин решил сурово наказать Киев за Курскую область