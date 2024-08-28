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Франция объявила в розыск брата Дурова

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Франции объявили в розыск Николая Дурова, брата основателя Telegram Павла Дурова. Соответствующий орден был выдан еще в марте.

«Документ указывает на то, что расследование в отношении Telegram, которое Франция вела втайне, масштабнее и началось раньше, чем сообщалось ранее», — пишет издание Politico со ссылкой на административные документы.

Ордера на арест братьев Дуровых были выданы после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей Telegram, говорится в полученном издании документе.

Возбужденное дело связано с отказом Telegram участвовать в расследовании сексуального насилия над детьми. Обвинение касается «соучастия в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних».

На данном этапе по этому делу допрашивается только Павел Дуров, который был задержан 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Текущее местонахождение Николая Дурова не установлено.

Известно, что Николай Дуров старше своего брата-бизнесмена на четыре года. Официально он является старшим научным сотрудником петербургского отделения Математического института имени Стеклова Российской академии наук и живет в Санкт-Петербурге.

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