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Трилогия S.T.A.L.K.E.R. выйдет на Nintendo Switch

Источник:
Sibnet.ru
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Сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone выйдет на консоли Switch в ноябре 2024 года, соответствующий анонс обнародовала компания Nintendo.

В трилогию включат классические игры культовой франшизы — «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти». При этом проекты были соответствующим образом доработаны разработчиками.

В частности, для нового издания был переработан интерфейс, его адаптировали под консольное управление. Также в играх улучшили детализацию текстур и дальность прорисовки, изменили освещение, тени и яркость цветов.

Примечательно, что доработанная трилогия уже вышла в марте 2024 года на PlayStation и Xbox.

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Игры #Экшены
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