УАЗ начнет выпуск китайских пикапов

Ульяновский автозавод в ноябре этого года начнет выпуск автомобилей Sollers ST6, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале.

УАЗ намерен выпускать пикапы Sollers ST6, который представляет собой локализованную версию китайского автомобиля JAC T6. Позже на конвейер встанет модель ST8 (пикап JAC T8), который унифицирован по платформе и большей части кузовных панелей в ST6.



Пикап Sollers ST6 Фото : © t.me/Russkih_Aleksey

В перспективе автозавод рассчитывает выйти на сборку 8-10 тысяч китайских пикапов. При этом производство пикапов Sollers уже ведется на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке, стоимость модели ST6 начинается от 2,4 миллиона рублей.

Параллельно в 2025 году готовится к запуску новое производство компонентов систем безопасности. Это критически важные комплектующие: электронные блоки управления, рули, ремни и подушки безопасности, уточнил Русских.