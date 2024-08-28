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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ начнет выпуск китайских пикапов

Источник:
Sibnet.ru
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Ульяновский автозавод в ноябре этого года начнет выпуск автомобилей Sollers ST6, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале.

УАЗ намерен выпускать пикапы Sollers ST6, который представляет собой локализованную версию китайского автомобиля JAC T6. Позже на конвейер встанет модель ST8 (пикап JAC T8), который унифицирован по платформе и большей части кузовных панелей в ST6.

Пикап Sollers ST6
Пикап Sollers ST6
Фото: © t.me/Russkih_Aleksey

В перспективе автозавод рассчитывает выйти на сборку 8-10 тысяч китайских пикапов. При этом производство пикапов Sollers уже ведется на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке, стоимость модели ST6 начинается от 2,4 миллиона рублей.

Параллельно в 2025 году готовится к запуску новое производство компонентов систем безопасности. Это критически важные комплектующие: электронные блоки управления, рули, ремни и подушки безопасности, уточнил Русских.

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Тема: Русские машины
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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

corrector

Арматы нет в войсках потому что военное дело, в т.ч. и в РФ , слава богу, эволюционирует,...