Вред от сна с включенным телевизором оказался преувеличен

Люди, привыкшие засыпать с включенным телевизором, могут не беспокоиться, сказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Если включенный телевизор или радио помогают человеку заснуть, не нужно отказываться от привычки, отметил врач в интервью «Аргументами фактам».

«Правила гигиены сна вообще не рекомендуют засыпать при любых устройствах, передающих визуальную или звуковую информацию. К их числу относятся телевизоры, радио, компьютеры и такие популярные сегодня смартфоны. Дело в том, что, воспринимая эту информацию, мозг перерабатывает ее, и это мешает засыпанию», — объяснил врач.

Но если человек не может уснуть без включенного радио или телевизора, делать это не запрещено. При этом важно, чтобы громкость устройства не будила человека, уточнил Полуэктов.