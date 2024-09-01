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Вред от сна с включенным телевизором оказался преувеличен

Источник:
Sibnet.ru
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Люди, привыкшие засыпать с включенным телевизором, могут не беспокоиться, сказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Если включенный телевизор или радио помогают человеку заснуть, не нужно отказываться от привычки, отметил врач в интервью «Аргументами фактам».

«Правила гигиены сна вообще не рекомендуют засыпать при любых устройствах, передающих визуальную или звуковую информацию. К их числу относятся телевизоры, радио, компьютеры и такие популярные сегодня смартфоны. Дело в том, что, воспринимая эту информацию, мозг перерабатывает ее, и это мешает засыпанию», — объяснил врач.

Но если человек не может уснуть без включенного радио или телевизора, делать это не запрещено. При этом важно, чтобы громкость устройства не будила человека, уточнил Полуэктов.

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Топ комментариев

Asd10

. Штурмовые штурмуют. А наступательные наступают... Ну ты понял. Сам постоянно наступаешь.

mosquito__2010

твои это не славяне, твои это мутанты из всу полностью прогнувшиеся под волю западного господина за что...

corrector

старый алкоголик боррель хочет больше смертей, больше войны, больше крови, иуда

GammiPluh

под землей русской все поместились