Российские провайдеры тайно ускорили YouTube

Российские провайдеры начали внедрять на своих сетях технические решения, которые обходят замедление YouTube.

Число установок таких решений уже доходит до десятков случаев по всей стране, пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники на телеком-рынке. Отмечается, что в настоящее время на некоторых сетях YouTube работает без «дополнительных инструментов».

Так, один из провайдеров использует перенаправление пользовательского трафика с российских серверов Google на европейские, что приводит к нормализации скорости YouTube. При этом официально представители операторов эту информацию не комментируют.

Аналитики отмечают, что операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном за счет использования средств обхода. При этом ответственность для компаний маловероятна, поскольку официального запрета YouTube в России нет.