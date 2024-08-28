Спецслужбы взломали телефон Дурова

Спецслужбы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов взломали телефон основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Шпионскую операцию под кодовым названием Purple Music против Дурова провели в 2017 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Через год президент Франции Эмманюэль Макрон провел ланч с Дуровым.

Во время переговоров французский президент предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но тот отказался. Макрон также обсуждал вопрос о предоставлении Дурову французского гражданства, в итоге он получил французский паспорт в 2021 году.

Дуров был задержан 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Прокуратура Парижа заявила, что предпринимателя задержали в рамках расследования дела, которое содержит 12 обвинений.

Среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками. Срок задержания Дурова продлили до 28 августа.