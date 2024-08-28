Кремль оценил киевский «план победы над Россией»

Москва добьется успеха на Украине вне зависимости от заявлений Киева о существовании «плана победы над Россией», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», — сказал Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в сентябре представит США новый план достижения собственной победы. Он уточнил, что его основные параметры уже готовы и сейчас дорабатываются.

В частности, в план входят «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем», новые санкции и поставки вооружения. Также Киев рассчитывает на стратегическое место страны в инфраструктуре безопасности мира.