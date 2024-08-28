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ГОСТ для квестов разработают в России

Источник:
РБК
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Официальный государственный стандарт для организаторов квестов появится в России до конца текущего года, его распространят на всю сферу интерактивных развлечений.

Планируется, что в ГОСТ включат положения о запрете на организацию квестов в помещениях, которые не предназначены для оказания услуг: в бывших производственных цехах, на складах, в заброшенных зданиях и на закрытых охраняемых объектах.

Кроме того, будет прописан запрет на использование открытого огня и легковоспламеняющихся жидкостей, острых, колющих и режущих предметов. Для хоррор-сценариев предполагается использовать бутафорное оружие, которые будут полностью безопасными.

На путях эвакуации посетителей будет предложено запретить использование механических замков. Отдельно будет прописан запрет на запирание и приковывание гостей без возможности самостоятельно освободиться.

Кроме того, также предлагается указать наличие внутри помещения для квеста кнопки, при нажатии на которую вся локация разблокируется и включится технический свет. Использовать ее сможет не только оператор игры, но и участники квестов.

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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

чисто по западноукраинской логике да, получается именно это