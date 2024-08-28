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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Трамп указал на риск мировой войны из‑за атаки на Курскую область

Источник:
РБК
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Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может спровоцировать начало третьей мировой войны, заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп.

«Взгляните на то, что происходит на Украине. Они вторгаются в Россию. Это приведет к третьей мировой войне», — цитирует РБК Трампа. По его словам, из-за этого мировая война стала ближе, чем когда-либо.

Ранее Трамп уже связывал удары Украины по России с приближением третьей мировой войны. В июне он заявил, что быстро урегулирует конфликт между Москвой и Киевом, если вновь станет президентом. Нынешний период республиканец назвал самым опасным временем для своей страны.

В частности, Трамп сказал, что Россия хорошо воюет зимой. В качестве примеров он привел победу над Германией в ХХ веке и над Наполеоном Бонапартом в XIX веке. Киев же, по словам Трампа, может участвовать в боевых действиях только за счет денег Вашингтона.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказалось 28 населенных пунктов в регионе, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

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Тема: Военная операция на Украине
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