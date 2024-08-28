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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Беспилотник атаковал нефтехранилище в тысяче километров от Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.

«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет», — написал Соколов в своем телеграм-канале.

По словам Соколова, ситуация находится под контролем. На месте работают глава города Олег Исмаилов и профильные службы.

Город Котельнич находится на берегу реки Вятки более чем в тысяче километров от российско-украинской границы.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

чисто по западноукраинской логике да, получается именно это