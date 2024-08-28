Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.

«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет», — написал Соколов в своем телеграм-канале.

По словам Соколова, ситуация находится под контролем. На месте работают глава города Олег Исмаилов и профильные службы.

Город Котельнич находится на берегу реки Вятки более чем в тысяче километров от российско-украинской границы.