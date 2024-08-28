Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Ингушетии, задержаны шесть местных жителей, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В городе Назрань и селе Кантышево выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан России, приверженцев запрещенной <...> международной террористической организации», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые планировали диверсии и теракты против силовиков и религиозных объектов. В частности, они готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.

У задержанных обнаружили самодельное взрывное устройство, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации. Кроме того, в их телефонах найдены наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.