Зеленский назвал серьезным вызовом российские БПЛА «Орлан»

Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал российские БПЛА «Орлан» серьезным вызовом для Украины.

«У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов», — цитируют РИА Новости Зеленского.

По его словам, ВСУ не хватает средств, в том числе ПВО, для противодействия российским дронам.

«Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая "Орлан"? Очень дорого», — пояснил Зеленский

В Министерстве обороны России отмечали, что беспилотники «Орлан» активно применяются с самого начала СВО и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.