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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский назвал серьезным вызовом российские БПЛА «Орлан»

Источник:
РИА Новости
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Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал российские БПЛА «Орлан» серьезным вызовом для Украины.

«У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов», — цитируют РИА Новости Зеленского.

По его словам, ВСУ не хватает средств, в том числе ПВО, для противодействия российским дронам.

«Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая "Орлан"? Очень дорого», — пояснил Зеленский

В Министерстве обороны России отмечали, что беспилотники «Орлан» активно применяются с самого начала СВО и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

чисто по западноукраинской логике да, получается именно это