Начались съемки сериала «Звезда» про бывшего футболиста

Телеканал ТВ-3 приступил к съемкам сериала «Звезда», про футболиста, который поменялся телами с обычным курьером.

По сюжету сериала «Звезда», скандально известный футболист меняется телами с простым курьером после несчастного случая с падением лифта.

Пока тело героя находится в коме, ему предстоит жить чужой и очень земной жизнью, где больше нет славы, денег и внимания женщин, зато есть чужие жена и дети, о которых нужно заботиться.

В актерском составе сериала – Александр Нестеров, Александра Никифорова, Глеб Брандуков, Александр Серов-Останкинский, Василий Седых, Григорий Багров и другие. Режиссер — Станислав Назиров.