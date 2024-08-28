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Начались съемки сериала «Звезда» про бывшего футболиста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Звезда»

Телеканал ТВ-3 приступил к съемкам сериала «Звезда», про футболиста, который поменялся телами с обычным курьером.

По сюжету сериала «Звезда», скандально известный футболист меняется телами с простым курьером после несчастного случая с падением лифта.

Пока тело героя находится в коме, ему предстоит жить чужой и очень земной жизнью, где больше нет славы, денег и внимания женщин, зато есть чужие жена и дети, о которых нужно заботиться.

В актерском составе сериала – Александр Нестеров, Александра Никифорова, Глеб Брандуков, Александр Серов-Останкинский, Василий Седых, Григорий Багров и другие. Режиссер — Станислав Назиров.

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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

pepelmetal

Так вот кто киевскую ГЭС повредил

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

причём жесткая. видал сколько под курском всушников с техникой сожгли ? самовыпиливающаяся нация с территории...