Цифровую маркировку чая предложили ввести в России

Общественники выступили за введение в России маркировки чая после неоднократных случаев с выявленными пестицидами в продукции крупных производителей.

«К сожалению, в настоящее время зависимость производителей чая от импортного сырья приводит к тому, что на отечественный потребительский рынок попадает продукция со следами пестицидов, чье влияние на организм не изучено, а применение не нормировано», — приводят «Известия» письмо зампреда общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, направленного к главе кабмина Михаилу Мишустину.

Пестициды токсичны для человека. Главная опасность в том, что при регулярном воздействии они могут вызвать канцерогенные, мутагенные, аллергенные последствия для организма. Особенно вредны химикаты для детей, подростков, пожилых людей, а также людей с ослабленным организмом, отметил общественник.

«Ситуация не может быть признана допустимой и требует принятия ряда неотложных мер», — подчеркнул Павлов. Он предложил ввести в отношении чая систему маркировки и прослеживаемости, которая позволит оперативно выявлять и блокировать реализацию продукции, произведенную с нарушением установленных требований.