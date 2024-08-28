Американский эксперт рассказал о бессилии США переломить ход СВО

Президент России Владимир Путин прекрасно осознает, что США вряд ли смогут серьезно повлиять на ход боевых действий, заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Соединенные Штаты исчерпали свои ресурсы, связанные с поставкой военной помощи Украине, приводит РИА Новости слова профессора.

«Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения (из США. — Прим. ред.) могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает», — отметил Миршаймер

По его мнению, такая ситуация позволяет российскому лидеру не предпринимать каких-либо поспешных и необдуманных действий, а планомерно двигаться к достижению целей специальной военной операции.