НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Алсу прокомментировала официально состоявшийся развод

Источник:
Sibnet.ru
317 0
Фото: © @alsou_a

Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара пробыла вместе 18 лет, у них трое детей.

«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава», — написала Алсу в соцсети.

После развода трое детей пары останутся жить с Алсу, они поддержали певицу в желании развода. Однако Абрамов будет иметь возможность видеться с ними. Он также выразил желание поддерживать детей и обеспечить им качественное образование.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Mia Boyka высказалась о жене Shaman'a после его поцелуя
Shaman обратился к Павлу Дурову
Дэвид Бекхэм похвастался урожаем кабачков
Мари Краймбрери показала обручальное кольцо на пальце
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым
Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит 20 лет тюрьмы
Появилась новая версия гибели Пригожина
СМИ узнали о подготовке Украиной удара по центру России
Обсуждение (0)
Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

pepelmetal

Так вот кто киевскую ГЭС повредил

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

причём жесткая. видал сколько под курском всушников с техникой сожгли ? самовыпиливающаяся нация с территории...