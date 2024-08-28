Алсу прокомментировала официально состоявшийся развод

Фото: © @alsou_a
Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Яном
Абрамовым. Пара пробыла вместе 18 лет, у них трое детей.
«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они
навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава», — написала Алсу в
соцсети.
После развода трое детей пары останутся жить с Алсу,
они поддержали певицу в желании развода. Однако Абрамов будет
иметь возможность видеться с ними. Он также выразил желание
поддерживать детей и обеспечить им качественное образование.