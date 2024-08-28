Алсу прокомментировала официально состоявшийся развод

Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара пробыла вместе 18 лет, у них трое детей.

«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава», — написала Алсу в соцсети.

После развода трое детей пары останутся жить с Алсу, они поддержали певицу в желании развода. Однако Абрамов будет иметь возможность видеться с ними. Он также выразил желание поддерживать детей и обеспечить им качественное образование.