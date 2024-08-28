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Шойгу заявил о росте экстремизма и терроризма на Северном Кавказе

Источник:
ТАСС
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Общественно-политическая и оперативная обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остается сложной, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

«В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности», — приводит ТАСС слова Шойгу, сказанные им на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

По его словам, только в 2024 году совершены теракты в Карачаево-Черкесии и Дагестане, в результате которых погиб 21 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

pepelmetal

Так вот кто киевскую ГЭС повредил

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

причём жесткая. видал сколько под курском всушников с техникой сожгли ? самовыпиливающаяся нация с территории...