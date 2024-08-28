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Дела возбудили по факту миллиардных хищений в «Роснано»

Источник:
ТАСС
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Следователи возбудили несколько уголовных дел по результатам проведенных проверок, которые выявили в «Роснано» многомиллиардных хищений у компании.

«После проведенных следователями проверок по факту хищений у "Роснано" возбуждено несколько уголовных дел. Только по одному делу в отношении компании был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров компании «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Их обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере. Оба фигуранта ранее покинули Россию.

По данным следствия, Киселев, Рапопорт и иные лица, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод для себя и иных лиц, вопреки законным интересам компании и первоначальных инвесторов, осуществили растрату инвестированных в уставной капитал денежных средств

Киселев работал в «Роснано» с 2008 года и занимал должность заместителя председателя правления до своего ухода в 2019 году. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии.

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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

pepelmetal

Так вот кто киевскую ГЭС повредил

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

mosquito__2010

причём жесткая. видал сколько под курском всушников с техникой сожгли ? самовыпиливающаяся нация с территории...