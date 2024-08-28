Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом сериале «Гудбай»

Телеканал ТНТ объявил о съемках сериала «Гудбай» про Джо Байдена, которого сыграет Дмитрий Дюжев, сообщила директор канала Тина Канделаки.

«Дмитрий Дюжев играл бандита, священника, беременного мужчину, Петра Великого и даже осла. И только готовясь к этой роли, ему пришлось учиться натурально пожимать руку воздуху, путаться в мыслях и эффектно падать на ступенях (и даже ровных поверхностях)», — прокомментировала Канделаки роль Дюжева.

Фото: © телеграм-канал Тины Канделаки

Она пошутила, что администрация Белого дома уже ломает голову, как объяснить американцам, почему их президент начал сниматься в российских сериалах.

По сюжету сериала «Гудбай», Джо Байден лично решил разобраться, почему не работают американские санкции против РФ, и прилетел в Россию. В первый же день он потерял документы, а потом, чтобы вернуться в США, устроился работать учителем английского.