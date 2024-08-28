Медведев сообщил об использовании ВС РФ запасов советского оружия

Россия с началом спецоперации в кратчайшие сроки развернула производство различных вооружений, но в ряде случае использует советские запасы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Мы действительно в кратчайшие сроки наладили производство самых различных видов оружия. И сейчас у нас с поставками в целом все благополучно», — приводит РИА Новости слова Медведева, сказанные на встрече с участниками СВО.

Он отметил, что «когда закончится активная часть СВО — дай Бог, чтобы это случилось как можно быстрее, нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах».

«В таких объемах, в которых когда-то СССР после окончания Великой Отечественной войны выпускал это в течение десятилетий, и именно поэтому мы до сих пор в ряде случаев используем тот самый запас», — уточнил Медведев.

Резерв Третьей мировой: советское оружие реанимируют для СВО

По его словам, врагов России обеспечивает весь мир, тогда как она находится «на самообеспечении», воюет своим оружием.