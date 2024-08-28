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Китайский кроссовер опередил Lada по продажам

Источник:
Sibnet.ru
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Haval Jolion
Фото: Пресс-служба губернатора Тульской области. / CC BY 4.0

Китайский кроссовер Haval Jolion стал лидером российского авторынка по итогам 34-й недели этого года, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

За неделю было реализовано 1856 кроссоверов Jolion. На втором месте оказалась еще одна китайская модель — Chery Tiggo 7 Pro Max (1792 автомобиля). На третью строчку опустился прежний лидер — седан Lada Granta с показателем 1727 единиц.

В пятерку попали еще два Lada — седан Vesta и лифтбэк Granta. В десятке самых продаваемых автомобилей недели — четыре китайских паркетника и один отечественный универсал: Chery Tiggo 4 Pro, Lada Vesta SW, Changan CS55 Plus, Haval M6 и Geely Monjaro.

Эксперты считают, что автомобили китайских брендов массово окажутся на вторичном рынке России уже в 2025 году.

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Топ комментариев

ld_andrey

Ни чего себе, какой молодец, как Гайдар, в 16 лет командовать полком может.

korvinsS

Не юродствуй ты прекрасно понял о чем написано. И я прекрасно знаю как ты можешь все переврать.

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

Asd10

Писано про укров. И ваще какое им дело до чужих территорий? Как бы вознеслись, чубатые?? 😏