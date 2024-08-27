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Зеленский придумал новый план победы над Россией

Источник:
«Интерфакс-Украина»
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона, заявил о завершении подготовки нового плана «победы над Россией».

По его словам, до конца сентября он хочет показать новый план президенту США Джо Байдену, а также считает правильным передать его кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

«Детально говорить не буду, план подготовлен, думаю, справедливо будет если этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или нет, будем мы свободны в использовании того, что в этом плане или нет», — сказал он.

В частности, в план входит мощный пакет принуждения России к окончанию конфликта дипломатическим путем, новые санкции и поставки вооружения. Также важным направлением плана является «стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира».

«Курская область входит в наш план — план победы Украины. Возможно, это звучит для кого-то слишком амбициозно, но для нас это важный план», — добавил Зеленский.

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