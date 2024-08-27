Опасность ядерного инцидента возникла в Курской области

Опасность ядерного инцидента возникла в районе Курской атомной электростанции, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, находящийся с инспекцией на объекте.

«Меня познакомили с результатами последствий атак, которые совершались, я должен сказать, что если на станцию окажется какое-либо воздействие, — последствия будут очень серьезными», — заявил Гросси.

Он отметил, что в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону реактора произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации. Гросси напомнил, что особенность Курской АЭС заключается в том, что эксплуатируемый там реактор РБМК не имеет защитной оболочки.

Отсутствие такой защитной оболочки означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов, подчеркнул глава МАГАТЭ.

«Атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий, военной атаки. Атомная станция не может быть использована какой-либо стороной в военных целях», — подытожил Гросси.