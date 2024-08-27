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VK перезапустила платформу Mail

Источник:
Sibnet.ru
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VK провела масштабное обновление платформы Mail, объединяющей в себе «Почту», «Облако», «Календарь», «Доску», «Заметки» и другие сервисы, ранее представленные под брендом Mail.ru, сообщает пресс-служба компании.

«Mail — давно не просто почта. Сейчас Mail — экосистема, сочетающая в себе нейросетевые и ML-инструменты, почту, облако, сервисы для продуктивности, организации покупок, а также планирования дел и досуга», — подчеркнул директор бизнес-подразделения Mail Андрей Сумин.

Обновления в дизайне затрагивают все каналы коммуникации сервисов, в том числе: «Почту», главную страницу, «Облако», а также «Заметки», «Календарь» и «Покупки». Теперь в логотипе отсутствует доменная зона «ru».

В цветовую палитру добавился обновленный синий и салатовый. Кроме обновленного визуального языка появится талисман — белый пес Байт, который познакомит пользователей с возможностями и обновлениями продуктов Mail.

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