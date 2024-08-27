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Лукашенко предложили воевать против России

Источник:
БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что ему предложили воевать вместе с Вооруженными силами Украины против России.

«Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем», — рассказал белорусский лидер о предложениях, которые поступают ему в настоящее время.

При этом Лукашенко не стал раскрывать, кто делает ему такие предложения, отметив только, что официальному Минску советуют «отвернуться от России». Он отметил, что в настоящее время он получает «со всех сторон» предложения, которые неприемлемы для Минска на 99%.

Лукашенко также признался, что конфликт на Украине является глубоко личным для него самого. По его словам, виновными в развязывании полномасштабного конфликта стали украинские «оголтелые политики-националисты».

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