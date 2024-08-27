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Мозг создает сразу три версии воспоминаний

Источник:
Sibnet.ru
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Воспоминания человека непрерывно обновляются на протяжении всей жизни и могут гибко меняться. Ранее ученые считали, что это связано с перезаписыванием информации в клетках мозга. Однако новые исследования показывают, что мозг создает сразу три версии воспоминаний.

Такой вывод сделали ученые из Швейцарии, изучающие активность нейронов в гиппокампе, который отвечает за память и обучение. Эксперименты на мышах показали, что при хранении воспоминаний активируются три группы нейронов.

Эти группы формируется на разных стадиях и отличается подвижностью, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Science. Скорее всего, механизм памяти у человека функционирует аналогичным способом.

Ученые полагают, что их открытие дает шанс найти новые подходы к лечению расстройств памяти. В частности, можно избавить людей от навязчивых воспоминаний, активируя конкретную группу нейронов. Сами воспоминания при этом приобретут другой «оттенок».

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Наука #Наука
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